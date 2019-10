Wandelen door de geschiedenis van Sint-Idesbald GUS

20 oktober 2019

10u33 0 Koksijde Westtoer heeft in Sint-Idesbald een nieuwe erfgoedwandelroute geopend. Het is de negende bewegwijzerde route langs de kust in een reeks van tien.

“De nieuwe route start op de Zeedijk en brengt je langs vele pittoreske straatjes”, nodigt voorzitster Sabien Lahaye-Battheu van Westtoer uit. “Sint-Idesbald was een inspirerende thuishaven voor vele kunstenaars zoals Paul Delvaux en George Grard maar ook voor vissers. Die aspecten uit het verleden komen zeker aan bod. De Keunekapel, waar regelmatig tentoonstellingen plaatsvinden, de villa Mieke Hill in de duinen en het Paul Delvaux museum zijn enkele toppers onderweg.” De erfgoedwandelroute is 5,5 kilometer lang en is bewegwijzerd met 150 metalen klinknagels in de grond. Daarop staat het silhouet van de Keunekapel gegraveerd. De brochure is in vier talen en bevat extra informatie en uiteraard de kaart. Het is de negende erfgoedwandelroute aan de kust. Volgend jaar brengt Westtoer de tiende uit in Bredene. De kaart kost twee euro. Info: www.visitkoksijde.be of www.dekust.be.