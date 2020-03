Wagen met zeven vluchtelingen onderschept in Oostduinkerke, vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden Bart Boterman

26 maart 2020

16u06 0 Koksijde In Oostduinkerke heeft de politie zaterdagnacht rond middernacht een voertuig onderschept waarin zeven transmigranten werden gesmokkeld. Dat meldt procureur Frank Demeester van het Brugse parket. De vermoedelijke mensensmokkelaar, een Koerd (23) uit Irak, is aangehouden.

“Een patrouille van de politiezone Westkust merkte in Oostduinkerke een verdachte Peugeot Boxer met Franse nummerplaat op. Met gedoofde lichten probeerde het voertuig de vlucht te nemen, maar de politiezone Westkust slaagde erin het voertuig te laten stoppen. Bij het openen van de deuren bleken acht mannen in het voertuig te zitten, waarbij de bestuurder verdwenen was uit het bestuurderscompartiment en zich in de laadruimte tussen de andere personen had gemengd", aldus de procureur. Zeven inzittenden verklaarden afkomstig te zijn uit Irak, eentje uit Iran. Allen zijn meerderjarig.

“Het team mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen werd ter plaatse geroepen en nam het onderzoek over. Samen met de politiezone Westkust slaagde men erin één man, een 23-jarige Koerd uit Irak, aan te duiden als de bestuurder van het voertuig. De man werd verhoord en werd vervolgens aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter”, aldus Demeester. De Peugeot Boxer is in beslag genomen en de andere zeven inzittenden werden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.

Strijd tegen mensensmokkel gaat voort, ook in coronatijden

“De vermoedelijke Koerdische mensensmokkelaar dient vrijdag voor de raadkamer te verschijnen. De strijd tegen de mensensmokkel gaan in onze provincie onverminderd verder, ook in een periode waarin veel politiecapaciteit wordt ingezet in het kader van de handhaving van de coronamaatregelen”, besluit procureur Frank Demeester.