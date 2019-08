Wagen kantelt na botsing op kruispunt: bestuurster gewond naar ziekenhuis Siebe De Voogt

14u18 0 Koksijde In de Hoge Duinenlaan in Koksijde vond donderdagmiddag een spectaculair ongeval plaats tussen twee wagens. Door de impact kwam een kleine KIA op zijn zijkant tot stilstand. De bestuurster moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden.

Het ongeval vond even na 12 uur plaats op het kruispunt met de Dorlodotlaan. De bestuurster van de KIA kwam er in botsing met een Volkswagen Golf. De klap was enorm, want de KIA ging aan het tollen en kwam uiteindelijk op z'n zij tot stilstand. De brandweer, ziekenwagen en ook de MUG snelden ter plaatse en haalden de bestuurster van de KIA uit haar benarde positie. Ze werd gewond overgebracht naar het AZ Sint-Augustinus in Veurne, maar zou niet in levensgevaar verkeren. De bestuurster van de Volkswagen Golf kwam met de schrik vrij. Bij de botsing raakte ook een derde wagen die in de buurt geparkeerd stond licht beschadigd.