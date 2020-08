Wagen brandt volledig uit op E40, koppel met twee honden kan net op tijd ontkomen Bart Boterman

08 augustus 2020

10u38 5 Koksijde Op de E40 tussen richting Frankrijk, kort voor afrit Oostduinkerke, is vrijdagavond een BMW volledig uitgebrand. De inzittenden, namelijk een koppel uit Oostende en hun twee honden, konden tijdig uitstappen en zichzelf in veiligheid brengen.

De brandweer van Nieuwpoort en Oostduinkerke werden iets voor 22 uur opgeroepen. Op dat moment stond BMW cabrio al in lichterlaaie. Een rookpluim was tot ver te zien. Bij aankomst stonden de eigenaars toe te kijken van op het weggetje naast de snelweg. Tijdens de bluswerken werd de E40 eventjes volledig afgesloten.

Het koppel uit Oostende verklaarde dat er plots een lichtje begon te branden op het dashboard en kort daarna brand ontstond in de motorkap. Ze konden zich nog net op de pechstrook parkeren en hun honden uit de wagen halen. De brandweer slaagde er nog in om een elektrische step uit de koffer te redden. De wagen werd herleid tot schroot en is getakeld.