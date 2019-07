Waar kan iedereen op restaurant of naar het toilet? GUS

30 juli 2019

09u10 0 Koksijde De provincie heeft zijn toegankelijkheidsbrochures ‘aangepast sanitair’ en ‘beter toegankelijke restaurants en cafés aan de kust’ vernieuwd.

In Koksijde stelde de provincie zijn twee herwerkte folders voor. “Het Vlaams expertisecentrum onderzocht de toegankelijkheid van restaurants en cafés aan de kust. Het selecteerde een honderdtal beter toegankelijke zaken”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. “Per kustgemeente hebben we een brochure samengesteld. Op elke pagina vinden de bezoekers één zaak terug met daarbij de informatie over de toegankelijkheid. De Haan en Bredene zitten in één boekje. Per kustgemeente verspreiden we 650 boekjes. Daarnaast lieten we in alle West-Vlaamse gemeenten het aangepast sanitair onder de loep nemen. We verdeelden de provincie in, in de regio’s Kust, Westhoek, Brugge, Kortrijk en Roeselare. Alles samen omvatten die 260 verschillende locaties. Voor de Kust hebben we 3000 boekjes, voor de Westhoek 1500 en de overige centrumsteden 500.” De brochures zijn gratis beschikbaar bij de toeristische infokantoren.