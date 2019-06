Vrouw verliest 60.000 euro aan buitenlandse internetoplichters en een ‘money mule’ Bart Boterman

20 juni 2019

13u48 4 Koksijde Een 37-jarige man uit Machelen zit in de cel omdat hij meewerkte als zogenaamde ‘money mule’ bij de oplichting van een 57-jarige vrouw uit Koksijde. Het slachtoffer verloor liefst 60.000 euro door toedoen van buitenlandse oplichters en de tussenpersoon uit Machelen. Ze werd gecontacteerd via het internet en steeds dieper in de val gelokt.

Oplichting via Facebook, e-mail of WhatsApp komt steeds frequenter voor en volgens de politiezone Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, De Panne) zijn de laatste maanden vijf aangiftes binnengekomen van inwoners die een aanzienlijke som geld overmaakten aan oplichtersorganisaties in het buitenland. Slachtoffers worden onder meer benaderd om een lening aan te gaan, de liefde te vinden, deel te nemen aan loterijen en andere. Ook een 57-jarige vrouw uit Koksijde werd recent het slachtoffer van oplichting, met behulp van een zogenaamde ‘money mule’ of geldezel. De politie Westkust komt met een fictief voorbeeld om de situatie schetsten.

“Een vrouw krijgt op Facebook een vriendschapsverzoek van een man en leert hem gaandeweg kennen. De man woont in Afrika en moet geopereerd worden. Helaas heeft hij zelf niet voldoende geld voor de operatie. De vrouw wordt gaandeweg verliefd, krijgt medelijden en maakt hem verschillende grote sommen geld over zodat de operatie kan doorgaan. De man vertelt dat hij een Belgische vriend heeft naar wie ze de sommen geld kan overschrijven en wint zo het vertrouwen. In werkelijkheid zit er een buitenlandse oplichtersbende die gebruik maakt van een Belgische ‘money mule’ achter het Facebookprofiel”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust.

Geldezel mag percentage houden

“De geldezel laat zijn of haar bankrekening misbruiken voor criminele activiteiten. De geldezel sluist, al dan niet bewust, frauduleus gekregen geld door naar criminelen. In ruil voor de hulp mag de geldezel een percentage van het geld houden. Door gebruik te maken van de rekening van een geldezel, blijven de criminelen buiten beeld”, gaat Deburchgraeve verder. Afgelopen dinsdag werd een 37-jarige mannelijke geldezel uit Machelen verhoord door de politie. De man is inmiddels aangehouden. “Hij is onder andere medeplichtig aan het oplichten van een 57-jarige vrouw uit Koksijde. Zij verloor een kleine 60 000 euro. Wees dus alert. Online oplichters kunnen steeds beter manipuleren en inspelen op gevoelens. Als iets te goed of te mooi om waar te zijn lijkt, is dat meestal ook zo. Ben je zelf slachtoffer geworden, doe dan zeker aangifte bij de politie”, besluit Deburchgraeve.