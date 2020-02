Vrouw riskeert 8 maanden cel voor slagen aan partner en weerspannigheid tegen politie Bart Boterman

14 februari 2020

13u47 0 Koksijde Een jonge vrouw uit Koksijde diende zich vrijdagmorgen voor de strafrechter te verantwoorden voor slagen en verwondingen ten aanzien van haar partner en weerspannigheid tegen de politie. Ze riskeert daarvoor 8 maanden cel en 1.600 euro boete.

De feiten dateren van 8 september 2018. De politie diende tussenbeide te komen in een vechtpartij tussen de vrouw en haar vriend in hun woonst. “Bij aankomst van de patrouille was de vrouw hevig slagen aan het uitdelen aan haar vriend. Zelfs toen de patrouille de twee uit elkaar probeerde te halen, bleef ze kloppen uitdelen in zijn gezicht. De vrouw was voor geen enkele rede vatbaar en sloeg ook nog in het gezicht van een inspecteur. Daarna spuwde ze nog naar de politieploeg”, aldus het openbaar ministerie op het proces.

“De beklaagde werd vier maanden voor de feiten nog veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel, voor diefstal. Door die veroordeling kan ze geen straf met uitstel meer krijgen”, aldus het openbaar ministerie. De vrouw, een twintiger, vroeg om een werkstraf. “Hij had me aan m’n haar uit de auto getrokken en me ‘trut’ genoemd. Maar ik mocht zo hard niet tekeer gaan en heb er spijt van”, was het pleidooi van de vrouw. Het koppel is nog steeds samen en haar vriend kwam mee naar de rechtbank. Hij kreeg immers een oproepingsbrief als burgerlijke partij, maar onttrok zich terug uit die rol en vroeg geen schadevergoeding. Vonnis 13 maart.