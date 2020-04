Vrouw bestolen van handtas op parking Brico Bart Boterman

29 april 2020

16u52 0 Koksijde Een vrouw uit Koksijde werd woensdagvoormiddag tussen 11 uur en 11.30 uur bestolen van haar handtas op de parking van doe-het-zelfzaak Brico in de Robert Vandammestraat in Koksijde.

Hoe dat precies gebeurde, is onduidelijk. In elk geval was ze haar handtas kwijt en ging ze op zoek. De tas werd wat verderop teruggevonden, met alles er nog in uitgezonderd enkele honderden euro’s waarmee ze aankopen gingen doen. De vrouw, een inwoonster van Koksijde, deed aangifte bij de politie.