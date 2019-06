Vrouw (72) verliest envelop met 450 euro, eerlijke vindster geeft hem netjes terug Bart Boterman

07 juni 2019

16u41 0 Koksijde Een 72-jarige vrouw uit Koksijde verloor vorige vrijdag een envelop met 450 euro bij de kassa in de Smatch in Koksijde-Bad. Een vindster had de envelop per ongeluk meegenomen en stelde thuis vast wat de inhoud was, waarop ze de envelop terugbracht naar de supermarkt. “Ik weet niet wie de vindster is, maar wil haar erg graag bedanken”, zegt de vrouw uit Koksijde.

“Ik wilde vrijdag een wasmachine kopen en had geld afgehaald. Eerst ging ik naar de Smatch in de Koninklijke Baan om enkele inkopen te doen. Maar uit verstrooidheid liet ik de envelop liggen bij de kassa”, vertelt ze. Toen ze de wasmachine ging kopen, vond ze de envelop niet. “Ik keerde terug naar de Smatch, maar niemand van het personeel had mijn envelop zien liggen. Ik was ervan overtuigd dat ik mijn geld kwijt was”, gaat de vrouw verder. Zaterdag keerde ze terug naar de supermarkt voor nieuwe inkopen.

“De kassierster riep dat ze goed nieuws had en zwaaide met een envelop. Ik geloofde mijn ogen niet. Ze vertelde dat een vrouw de envelop was komen afgeven nadat ze die per ongeluk in haar tas had gestopt bij de kassa. Al het geld zat er nog in. Ik ben echt opgetogen dat er nog zo’n eerlijke mensen rondlopen. Velen hadden het geld al lang in eigen zak gestoken. Ik weet niet wie de vindster is, maar wil haar erg graag bedanken via deze weg”, zegt de 72-jarige Koksijdse, die liever anoniem wil blijven.