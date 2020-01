Vrouw (72) opgelicht via op Facebook Messenger door profiel dat zich voordoet als vriendin Bart Boterman

03 januari 2020

16u08 0 Koksijde Een 72-jarige vrouw uit Koksijde is voor enkele honderden euro’s opgelicht via Facebook Messenger. Ze werd gecontacteerd door een profiel dat zich voor deed als een vriendin.

De vrouw werd in de val gelokt door een probleemverhaal en ertoe aan gezet om geld over te schrijven via Western Union, naar een bankrekeningnummer uit Amerika. Daarop vroegen de oplichters nog om duizenden euro’s over te schrijven, maar daar ging de vrouw uiteindelijk niet op in. Ze kreeg ook nog een dubieuze link aangeboden, waarmee ze zogezegd geld zou kunnen verdienen maar in werkelijkheid toegang zou geven tot haar bankgegevens. De vrouw deed aangifte bij de politiezone Westkust, die een onderzoek is opgestart.