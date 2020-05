Vrouw (66) opgelicht na vals sms’je van bank: oplichter doet voor 2.300 euro aankopen met Coolblue Bart Boterman

11 mei 2020

13u32 0 Koksijde Een vrouw (66) uit Koksijde is voor 2.300 euro opgelicht na een vals sms’je van een bankinstelling. Dit keer was het berichtje in naam van BNP Fortis Paribas. Er stond dat de vrouw een nieuwe kaartlezer moest aanvragen.

De vrouw klikte op een link, voerde handelingen met haar kaartlezer uit en gaf de gegevens in op de website. Al snel rook ze onraad. Ze belde nog Card Stop, maar intussen was de 2.300 euro van haar rekening verdwenen. Het bedrag was overgeschreven naar webshop Coolblue. De oplichter had dus een grote aankoop gedaan met het bedrag. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie en die is een onderzoek gestart. Ook Coolblue zal intern een onderzoek voeren naar hoe de oplichting gebeurde.