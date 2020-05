Vrijdag opnieuw markt in Koksijde, Oostduinkerke moet wachten tot juni Gudrun Steen

19 mei 2020

09u28 0 Koksijde Koksijde en Oostduinkerke krijgen hun wekelijkse marktdag terug. Opgepast, die vindt wel op een andere locatie plaats.

De vrijdagmarkt in Koksijde staat vanaf nu vrijdag 22 mei op de kalender. De kramen staan in de Jaak Van Buggenhoutlaan tussen de Ter Duinenlaan en het kruispunt met de Zeelaan. Dinsdag 2 juni kan je in Oostduinkerke inkopen doen op de wekelijkse markt op het Sint-Niklaasplein. De toegelaten 50 kramen zullen er staan. Mochten er abonnees afwezig zijn dan kunnen die plaatsen opgevuld worden met marktkramers zonder abonnement.