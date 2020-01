Vrienden en familie namen afscheid van horecavrouw Nathalie die zaterdag onverwacht overleed GUS

30 januari 2020

14u17 0 Koksijde Vanmorgen vond in de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde de begrafenis plaats van Nathalie Deuwel (49) uit Koksijde. Zij overleed zaterdag totaal onverwacht aan longembolie. Haar hele leven was ze werkzaam in de horeca en daardoor een bekend figuur aan de kust. Haar man en twee zonen brachten haar een mooi laatste eerbetoon.

“Keppe, mama, schietje, pietje. Je was en blijft een ster”, vertelde echtgenoot Danny Verhaeghe (49). “Je was een mama uit de 1000. Zoveel mensen zullen je missen. Je was zo graag gezien. Love you. Je blijft voor altijd in ons hart. Dikke kus van iedereen. Wie zien elkaar nog wel.”

Ook zonen Ron en Len spraken hun mama toe. “Altijd met een lach klaar staan voor een ander; zo was jij”, zei Ron. “Kon ik je nog maar één keer zeggen ‘Ik zie je graag’. Het was bij ons vaak de zoete inval. Iedereen kon bij jou terecht. Je was voor velen een moederfiguur maar alleen voor ons was je een echte mama.”

Len vulde aan: “Waarom mama? Eerst de ander en dan pas jezelf; dat was jouw levensvisie. Het huis is leeg en stil. Geen muziek, geen dans. Ik herinner me nog het nummer waar je zo van hield ‘Leef, alsof het de laatste dag is’, dat lied past zo goed bij jou. We zullen ons best doen maar missen de spil in ons gezin. Je bent de mooiste ster aan de hemel. Voor altijd zal je bij me zijn. Bedankt voor wat je me hebt bijgeleerd over het leven.”

Een roodborstje

Nathalie Deuwel wist al vrij vroeg dat ze kok wilde worden. Haar grootouders openden in 1947 het familiepensioen Avenue in De Panne dat haar ouders later omvormden tot een gastronomisch restaurant. Danny en Nathalie op hun beurt doopten die zaak de Venue in 2000 en waren veertien jaar de gezichten. Ook daarna bleven ze actief in de horeca. Vorige vrijdag werkte ze nog in cocktailbar Oasis in De Panne. Zaterdagmorgen vroeg ze haar zoon een glas water, weinig later was ze overleden aan een longembolie. Het ongeloof was voelbaar tijdens de begrafenis. En opmerkelijk, de hele viering vloog een roodborstje door het kerkgebouw. Symbolischer kon het haast niet. De familie had talrijke foto’s geselecteerd waarop Nathalie te zien was zoals iedereen haar zal herinneren: een contente vrouw die volop van het leven genoot.