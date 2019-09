Vrienden der Blinden zet deuren open GUS

04 september 2019

09u28 2 Koksijde Nu zaterdag 7 september vindt de opendeur plaats bij Vrienden der Blinden. Dat is een opleidingscentrum voor blindegeleidehonden in Koksijde.

Tussen 11 en 17 uur kan je de werking komen ontdekken. De Zingende Ober leidt je rond. Doorlopend zijn de verschillende eet- en drankstanden open. Om 12, 14 en 16 uur staan er demonstraties op het programma van de honden van Vrienden der Blinden. Om 13 en 15 uur is het de beurt aan de assistentiehonden van vzw Canisha. Ook kinderen zullen zich uitleven. Er staat een springkasteel en je kan meedoen aan een zoektocht door het centrum. Als je deelneemt aan de tombola maak je kans op een leuke prijs. Honden zijn meer dan welkom. Je kan zelfs samen op foto. De werking van Vrienden der Blinden steunt voor een stuk op giften vandaar dat een opendeur zo belangrijk is. Daarenboven is het een manier om de nieuwe gebouwen te ontdekken want de voorbije jaren waren er belangrijke werken die ondertussen zijn afgerond. Info: www.vriendenderblinden.be.