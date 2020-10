Voortaan nultolerantie tegen amokmakers op Guido Gezelleplein Bart Boterman

01 oktober 2020

15u46 0 Koksijde De politie en burgemeester Marc Vanden Bussche kondigen nultolerantie aan op en rond het Guido Gezelleplein in Koksijde. Amokmakers verstoren de openbare rust, drinken er alcohol en vallen mensen lastig.

De jongste maanden zijn liefst 19 processen-verbaal opgesteld voor samenscholing als corona-inbreuk. In totaal zijn er al tientallen interventies geweest. “We zullen dan ook verdere structurele maatregelen nemen. De politie treedt daar heel regelmatig op en speelt kort op de bal. Ik wil de bewoners en omstanders dan ook oproepen om steeds de politie te contacteren wanneer er overlast wordt vastgesteld. We stellen namelijk vast dat er een zekere terughoudendheid is bij buurtbewoners om problemen te melden bij de dispatching van politie Westkust”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

Tot treurens toe

“Mijn mensen treden tot treurens toe op het Guido Gezelleplein op, zowel overdag als wanneer de avond valt. Wij zetten daar met de politie zwaar op in, zowel in burger als in uniform. Het klopt dat daar dikwijls overlast is door mensen die dronken zijn en anderen lastigvallen”, weet korpschef Nicholas Paelinck van PZ Westkust.

Niet ernstig genoeg voor parket

“Als zij openbaar dronken zijn, worden ze bestuurlijk opgesloten. Nadat ze hun roes hebben uitgeslapen, zijn wij verplicht om hen terug vrij te laten en dan duiken ze daar opnieuw op. Die mensen hebben hulp nodig, maar die kan de politie hen niet bieden. Psychiaters zien vaak onvoldoende reden om hen te laten opnemen en voor het parket zijn de door hen gepleegde feiten dikwijls niet ernstig genoeg. Daar wringt uiteraard het schoentje", gaat Paelinck verder.

‘Very Irritating Police

“Naast zij die een vaste verblijfplaats hebben, duiken daar ook mensen op die geen vaste verblijfplaats hebben. Helaas is de wet op de landloperij en bedelarij afgeschaft, waardoor ook daar zich een probleem stelt. Vroeger moesten die mensen verplicht naar een opvangtehuis gaan, nu dus niet meer. Niet voor niets richtte ik jaren geleden het VIP-team op, de ‘Very Irritating Police’. Wij steken onze kop niet in het zand en gaan door. We hanteren daar vanaf nu meer dan ooit een nultolerantie en laten de buurtbewoners niet in de kou staan”, aldus Paelinck.