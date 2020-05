Voor tweede keer banden van zelfde auto lek gestoken Bart Boterman

05 mei 2020

13u12 0 Koksijde Een bewoner uit Koksijde is voor de tweede keer het slachtoffer geworden van vandalisme aan zijn auto. Voor de tweede keer werden namelijk zijn banden lek gestoken, in de Albert Nazylaan.

Dat gebeurde zowel in de nacht van 24 op 25 april en in de nacht van 30 april op 1 mei. Na de eerste keer had het slachtoffer zijn banden laten vervangen. Telkens ging het om twee banden die lek waren gestoken met een scherp voorwerp. De man deed aangifte bij de politie en stelde dat hij zich persoonlijk geviseerd voelt, hoewel hij geen enkel vermoeden heeft over de dader. De politie is een onderzoek gestart.