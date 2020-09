Volgende week openen cultuurcentra van Nieuwpoort en Koksijde de ticketlijn Gudrun Steen

04 september 2020

14u35 0 Koksijde Nieuwpoort start zijn ticketverkoop nu maandag en CasinoKoksijde donderdag. Beide cultuurdiensten beginnen voorzichtig met een programmatie voor een paar maanden. Kies je voor een voorstelling, houd dan rekening met een aantal spelregels.

In Nieuwpoort liggen het circulatie- en zaalplan klaar, is het dragen van een mondmasker verplicht en is er desinfecterende handgel beschikbaar. Vanaf maandag kan je tickets bestellen voor de voorstellingen van dit najaar. De producties die gepland waren in de City in de Valkestraat zijn verplaatst naar Centrum Ysara omdat er daar meer ruimte is. De cultuurdienst van Nieuwpoort roept op om de bestelling zoveel mogelijk te bundelen voor iedereen in de eigen bubbel. De voorstellingen voor volgend jaar gaan nog niet in verkoop. Er is geen stoelkeuze. Bij het binnenkomen, krijg je een plaats toegewezen.

Geen abonnementen

Voor het eerst in 20 jaar geeft Koksijde geen seizoensbrochure uit. Per twee maanden verschijnt de programmatie digitaal op de website van CasinoKoksijde. Vanaf donderdag kan je tickets kopen voor de voorstellingen van september en oktober. Begin oktober gaan die van november en december dan in verkoop. Er worden uitzonderlijk geen abonnementen verkocht. Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens de voorstelling.