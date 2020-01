Volgende week infomarkt over opening asielcentrum GUS

15 januari 2020

15u10 0 Koksijde Woensdag 22 januari organiseert Koksijde een infomarkt over het asielcentrum dat eind deze maand de deuren opent op de luchtmachtbasis.

De gemeente Koksijde kwam met minister Maggie De Block overeen om 300 asielzoekers op te vangen tot eind juni. “We merken dat de inwoners met nogal wat vragen zitten. Daarom organiseren we een infomarkt”, verduidelijkt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Geïnteresseerden kunnen volgende week woensdag tussen 16 en 19 uur langs komen in de vip-zaal van het voetbal op het sportpark in de Pylyserlaan in Koksijde-Dorp.”

Fedasil zal er staan om het reilen en zeilen binnen een asielcentrum toe te lichten en meer informatie te geven over de asielprocedure. Een medewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering legt de nadruk op het inburgeringstraject. Ook de politie Westkust en de gemeente Koksijde tekenen present om op praktische vragen over onder meer veiligheid en communicatie te antwoorden.

Kan je niet tot bij de infomarkt geraken? Mailen kan ook naar info.koksijde@fedasil.be.