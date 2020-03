Voetbalclubs Koksijde en Oostduinkerke slaan handen in elkaar Gudrun Steen

03 maart 2020

20u01 0 Koksijde De voetbalclubs van Koksijde en Oostduinkerke starten het volgende voetbalseizoen onder het stamnummer van Oostduinkerke. Van een echte fusie is nog geen sprake omdat de club van Koksijde nog financiële problemen heeft en die neemt Oostduinkerke niet over.

De nieuwe voetbalclub Koksijde-Oostduinkerke is geboren en dat onder het stamnummer van Oostduinkerke. Géry Geryl, huidig voorzitter van de club in Oostduinkerke zal de nieuwe vereniging voorzitten. Wat de rol van waarnemend voorzitter van Koksijde René Houtsaeger wordt, is nog niet bepaald. “Dat wij financiële problemen hebben is geen geheim maar daarvoor zal Oostduinkerke zeker niet opdraaien en dat is ook de reden niet van de samensmelting”, benadrukt hij. “Toen wij met Koksijde op nationaal niveau speelden, waren er heel wat vrijwilligers. Vandaag draait ons bestuur op amper drie mensen. We spelen in vierde provinciale en naar onze matchen komen slechts een paar tientallen supporters kijken. Het fusieverhaal is al jaren hangende en wordt nu concreter. De spelers van zowel Koksijde als Oostduinkerke blijven grotendeels. Hopelijk vinden de supporters van beide clubs ook de weg naar de wedstrijden.”

Dat is ook de stimulans volgens sportschepen Dirk Dawyndt (LB). “Voetbal moet opnieuw een feest worden. Een match moet iets worden waarvoor de Koksijdenaar naar buiten komt. Hopelijk kunnen we met onze nieuwe vereniging die sfeer creëren. Van een echte fusie is geen sprake. De Koksijdse club zit momenteel nog in een juridische procedure rond het al dan niet betalen van sociale bijdragen.” Ook burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is tevreden met de nieuwe wind die waait door het Koksijdse voetbal. “Wij blijven de jeugd subsidiëren met een jaarlijks bedrag van 28000 euro. Daarnaast behouden en onderhouden we onze infrastructuur in Koksijde en Oostduinkerke waar we telkens over een kunstgrasveld en een stadion beschikken.”

De A-ploeg in eerste provinciale, de B-ploeg in vierde provinciale, de U21 en de beloften spelen hun wedstrijden in Koksijde. De jeugdploegen doen dat in Oostduinkerke.

Meer over sport

Oostduinkerke

sportdiscipline

voetbal

Koksijde

Oostduinkerke

Koksijde