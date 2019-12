Vlaams minister wil grafteken van kunstenaar Louis Artan beschermen. De gekende Victor Horta ontwierp dat monument GUS

12 december 2019

15u27 0 Koksijde Op de gemeentelijke begraafplaats in de André Geryllaan in Oostduinkerke wil Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) het grafteken van marineschilder Louis Artan beschermen. Wat is er zo bijzonder aan dat grafteken?

“De ontwerper van dat grafmonument is Victor Horta”, luidt het op het kabinet van de minister. “Hij was één van de grondleggers van de Belgische art nouveau. Sommige van zijn woningontwerpen in Brussel zijn erkend als werelderfgoed. Minder gekend is dat Horta ook graftekens ontwierp. Door de bescherming als monument van zijn ontwerp in Oostduinkerke willen we ook dat stukje uit het oeuvre van Horta behouden.”

Schilder Louis Artan de Saint Martin overleed in 1890. Zijn vrienden uit de Brusselse ‘Cercle des Arts et de la Presse’ betaalden het grafteken samen met subsidies van de Belgische staat. Horta zelf was bevriend met Artan en mocht als 29-jarige architect het monument ontwerpen. Artan werd in 1837 geboren in Den Haag maar verhuisde een paar jaar later met het gezin naar Brussel en daarna naar Spa. Daar trok hij vaak de natuur in om te schilderen. Zijn debuut als marineschilder maakte Artan met een duinlandschap in Knokke in 1866. Hij stierf in mei 1890 na ziekte in Nieuwpoort-Bad dat toen nog deel uitmaakte van Oostduinkerke.

Minister Diependaele heeft de voorlopige bescherming goedgekeurd. De gemeente zal nu een openbaar onderzoek organiseren. Binnen de negen maanden volgt dan de ministeriële beslissing over de definitieve bescherming.