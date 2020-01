Vlaams Belang voert voor gemeenteraad actie tegen asielcentrum Redactie

20 januari 2020

19u59 3 Koksijde Vlaams Belang heeft maandagavond, net voor de Koksijdse gemeenteraad, pamfletten uitgedeeld tegen de komst van 300 asielzoekers naar de luchtmachtbasis eind deze maand.

Ruim 100 actievoerders van Vlaams Belang en Voorpost tekenden present. Met spandoeken en affiches maakten ze hun boodschap duidelijk. ‘Geen asiel aan onze kust’, dat is wat de initiatiefnemers willen. Incidenten waren er niet. “De directe aanleiding voor de actie van Vlaams Belang is de komst van 300 asielzoekers naar de luchtmachtbasis in Koksijde”, reageert federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch.

“Indirect kaarten we de illegalen- en transmigratieproblematiek aan en de opening van steeds meer asielcentra verspreid over onze provincie. Ik denk maar aan die in Poelkapelle, Menen, Wingene en Brugge. Ik zal de bevoegde minister Maggie De Block (Open Vld) bevragen in het Parlement over de gang van zaken in Koksijde. Er moet dringend werk gemaakt worden van een beleid dat de instroom verkleint en de uitstroom vergroot. Ik denk daarbij aan een verstrenging van de gezinshereniging, een versnelde uitbouw van de capaciteit in de gesloten terugkeercentra en een verstrakking van het uitwijzingsbeleid.”

Infomarkt

Vandaag heropende Fedasil zijn Facebookpagina Fedasil Koksijde. Daarop vind je alle praktische informatie. In het opvangcentrum zal plaats zijn voor maximaal 300 asielzoekers tot eind juni. Er zullen 40 werknemers aan de slag gaan in Koksijde. Die komen van de centra in Bredene en Poelkapelle, maar er zijn nog vacatures.

Nu woensdag 22 januari vindt tussen 16 en 19 uur een infomarkt plaats naar aanleiding van de opening van het asielcentrum in Koksijde. In de vipzaal van het voetbal van Koksijde in het sportpark tekenen Fedasil, het Agentschap Integratie en Inburgering, de politie Westkust en de gemeente Koksijde present. Mailen kan ook naar info.koksijde@fedasil.be.