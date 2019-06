Vijftiental strandcabines besmeurd met graffiti Bart Boterman

24 juni 2019

15u28 0 Koksijde Een vandaal heeft zich zondagavond of - nacht beziggehouden met het besmeuren van een vijftiental strandcabines met graffiti, op het strand van Koksijde. Het gaat om tien verhuurcabines van Baldus Beach en vijf van Rodeo.be.

“Spijtig genoeg zijn het geen kunstwerken geworden”, kan er bij Marc Buylaert van Baldus Beach nog enigszins een grapje vanaf. “Het gaat om lukrake opschriften zonder patroon, gewoon puur vandalisme. Ik ben inmiddels bezig met de opschriften te overschilderen. Dinsdag zal alles verdwenen zijn”, getuigt hij. De man deed ervan aangifte bij de politie. “Al jaren worden mijn cabines beklad, al had ik het gevoel dat het de laatste tijd aan het afnemen was. Het is al veel erger geweest dan dit, maar is er telkens werk en kosten aan verboden”, aldus Marc Buylaert. De politie heeft er een proces-verbaal van opgesteld.