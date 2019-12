Vijf jongeren veroordeeld voor zware vechtpartij in danscafé Bart Boterman

13 december 2019

14u00 10 Koksijde Vijf twintigers zijn op de Veurnse rechtbank veroordeeld voor zware wederzijdse slagen in danscafé The Possé in Oostduinkerke. Twee onder hen kregen 6 maanden cel met uitstel, twee liepen 75 uur werkstraf op en eentje komt weg opschorting. De vijf moeten elkaar ook schadevergoedingen van enkele honderden euro’s betalen.

De feiten in The Possé dateren van 3 januari van dit jaar. Aanleiding was een eerder geschil in danscafé De Viking in Oostduinkerke. Twee broers kwamen er die avond binnen en bestelden hun drankje. Daarna gingen ze aan een tafel staan waar ook drie mannen, vrienden, iets stonden te drinken. Snel ontstond discussie over wiens eigendom een fles sterke drank op tafel wel was. Na een hoog oplopende discussie dienden de twee broers te vertrekken uit de Viking van de portier. Ze gingen hun avond verder zetten in The Possé, maar plots kwam het drietal er opdagen.

Littekens

Er ontstond een zware vechtpartij waarbij politie en ambulance ter plaatse moesten komen. Allen hadden verwondingen opgelopen, waarvan sommige nog steeds zichtbaar zijn. Er werd immers geslagen met stoelen en glazen flessen. Het parket bracht allen voor de rechtbank voor wederzijdse slagen. Om hun gelijk te halen tijdens het proces, toonden sommige beklaagden hun littekens aan de rechter. De twee partijen schoven de verantwoordelijkheid in elkaars voeten en vroegen een milde bestraffing.

Nuloperatie

De rechtbank achtte allen schuldig aan wederzijdse slagen en verwondingen. Een van drie vrienden kreeg 6 maanden cel met probatie-uitstel. De twee anderen kregen 75 uur werkstraf. Allen moeten ze 1.200 boete betalen. Een van de twee broers werd eveneens tot 6 maanden met probatie-uitstel en 1.200 euro boete veroordeeld, de andere broer kreeg de gunst van de opschorting. De rechtbank oordeelde ook over de schadevergoedingen door de opgelopen letsels. De vijf beklaagden moet elkaar allemaal een paar honderd euro uitbetalen, nagenoeg een nuloperatie.