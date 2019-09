Vietnamese mensensmokkelaar komt voorwaardelijk vrij na betaling van 20.000 euro borgsom Siebe De Voogt

11 september 2019

20u06 0 Koksijde De Brugse strafrechter heeft een Vietnamese mensensmokkelaar woensdagmorgen voorwaardelijk vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Eerst moet de man uit het Brusselse wel een borgsom van 20.000 euro op tafel leggen.

De Vietnamees werd op 30 maart dit jaar opgepakt in Koksijde. In zijn wagen zaten acht van z’n landgenoten, die weliswaar geen papieren op zak hadden. De man verklaarde tijdens z’n verhoor dat hij af en toe mensen uit het Brusselse richting Frankrijk of de kust vervoerde. Eén van z’n stopplaatsen waren naar eigen zeggen benzinestations. Sinds z’n arrestatie zit de verdachte smokkelaar in voorhechtenis. Deze zomer probeerde hij tevergeefs vrij te komen. Woensdagmorgen waagde hij met succes een nieuwe poging. De Brugse strafrechter ging in op zijn verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling. De Vietnamees mag de gevangenis verlaten, nadat hij een borgsom van 20.000 euro op tafel heeft gelegd. Zijn proces vindt plaats op 23 oktober.