Viertal amokmakers opgepakt in Oostduinkerke alsook weerspannig koppel zestigers in De Panne: “Druk, maar alles bleef beheersbaar” Bart Boterman

09 augustus 2020

18u03 94 Koksijde In Oostduinkerke zijn zondagnamiddag vier strandgasten opgepakt nadat ze, onder invloed van alcohol, anderen lastig vielen en voor problemen zorgden. “Er zijn nog enkele incidenten geweest, maar ondanks de drukte bleef alles beheersbaar”, zegt Ine Deburchraeve van de politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort). Zaterdag werd in De Panne nog een koppel zestigers uit Kasterlee opgepakt nadat ze pertinent een mondmasker weigerden te dragen op de Zeedijk en weerspannig waren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In De Panne besloot de burgemeester zondag om geen extra dagjesmensen meer toe te laten omdat het te druk werd. In Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort waren wel nog dagjesmensen welkom. “Wij zijn drukte gewoon op een topweekend zoals dit en anticiperen voldoende met de inzet van extra manschappen, ook met behulp van andere politiezones en de federale politie. Het was zeer druk voor onze mensen op het terrein maar in principe bleef het ‘relatief’ rustig qua incidenten, op enkele gevalletjes na”, zegt Deburchgraeve.

Kopstoot aan politie en combi beschadigd

Op het strand van Oostduinkerke werd een viertal opgepakt voor openbare dronkenschap en moeilijkheden. “Ze vielen omstaanders lastig. Ook in De Panne werd iemand opgepakt voor gelijkaardige moeilijkheden. We spelen kort op de bal”, aldus Deburchgraeve. Gisteren werd nog een koppel zestigers opgepakt op de Zeedijk in De Panne. “Het koppel uit Kasterlee weigerde pertinent een mondmasker te dragen nadat een politiepatrouille dat vroeg. De vrouw begon agressief te worden en deelde een kopstoot uit. De man beschadigde het plexiglas in de combi door ertegen te schoppen tijdens de overbrenging naar het commissariaat”, duidt de woordvoerster.

Racist en klootzak

“Voorts zijn we nog enkele keren uitgescholden voor racist en klootzak, maar dat is jammer genoeg niets nieuws. Uiteindelijk bleef alles beheersbaar. We hebben ook controles gehouden op de DK-bussen tussen Duinkerke en De Panne. Tot slot is nog personeel van een frituur en twee horecazaken in De Panne betrapt op het niet dragen van een mondmasker, wat verplicht is. We moeten erop toezien dat iedereen de regels volgt. Anders discrimineren we de overgrote meerderheid die zich wel aan de regels houdt, waarvoor dank trouwens”, besluit Deburchgraeve.