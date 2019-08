Vierdaagse maakt jongeren warm voor het leger

met eerste Mars voor Rekruten Nood is hoog, met ruim 2.000 vacatures bij Defensie GUS

20 augustus 2019

15u15 1 Koksijde Op de eerste wandeldag van de Vierdaagse van de IJzer in Koksijde vond voor het eerst een Mars voor Rekruten plaats. Die moet jongeren warm maken om bij het leger te gaan en lokte 23 kandidaten tussen 16 tot 23 jaar. Zij stapten 16 kilometer en deden onderweg 7 militaire oefeningen. “Ik ben nog meer gemotiveerd om later in het leger te stappen”, reageert Niels Van Loo (17) uit Varsenare.

“Ik heb een uitdaging nodig in het leven en die biedt het leger zeker. Dat heb ik vandaag alvast ondervonden”, zegt Niels. “Ik ben al langer lid van de jeugdbeweging Marinekadetten en zou het liefste bij de marine aan de slag gaan. Volgend jaar doe ik mee aan de fysieke proeven en hopelijk ben ik geslaagd. Ik heb sinds mijn tweede een pacemaker door een aangeboren hartafwijking. Deze Mars voor Rekruten wilde ik niet missen. Ik zie het als een test en ben nog meer gemotiveerd nu. We gingen dinsdagmorgen van start met ruim drie minuten pompen. Er stond ook al een sessie gevechtstechnieken op het programma en we moesten leren communiceren in legertaal. Ik kijk ook uit naar de initiatie schieten. Wat me het meeste boeit aan Defensie? De doorgroeimogelijkheden.”

Een jongensdroom

Ook Obe Van Cauwenbergh (18) uit Adinkerke denkt dat het leger iets voor hem is. “De afwisseling boeit me wel. Een para op buitenlandse missie is mijn droomjob. Deze mars is een leuke ervaring. Hoewel ik vooraf niemand kende, was er toch meteen een groepssfeer.” Renzo Beernaert (16) uit Gistel weet al heel goed wat hij later wil doen in het leger. “Verkenner worden bij de zee- of landmacht”, antwoordt hij. “Ik droom al de helft van mijn leven van een job bij Defensie. Deze mars kon ik dus niet laten liggen.”

Vacatures genoeg

Luitenant Jonas Braet, die de Mars voor Rekruten organiseert, hoort het graag want bij Defensie zijn er momenteel ruim 2.000 vacatures. “De Vierdaagse is een geknipt evenement om het leger te promoten. We laten de jongeren proeven van wat we bij Defensie te bieden hebben. Fysieke proeven, tactisch denken, EHBO en een aantal schietoefeningen, uiteraard niet met echte kogels, maakten het tot een boeiende dag. Zelfs de lunch ‘s middags kregen ze niet zomaar. Eerst moesten ze de code kraken en daarna hun noodrantsoen opwarmen op een vuurtje.

Een mooie start

Bart Eggermont, directeur van de Vierdaagse, is tevreden over de start van het wandelevent. “We noteerden bij de start in Oostduinkerke 6.280 deelnemers. Alles verliep vlot met dit schitterende weer.” Woensdag wordt om 8.30 uur het startschot gegeven op de Grote Markt in Diksmuide. Info: www.vierdaagse.be.