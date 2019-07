Vier jobstudenten in strijd tegen minder afval op het strand GUS

11 juli 2019

10u01 0 Koksijde Vier jobstudenten mogen zich deze zomer ‘mooimakers’ noemen in Koksijde. Hun taak is om het strand afvalvrij te houden.

“Onze stranden in Koksijde en Oostduinkerke zien er zelden uit alsof er net een festival heeft plaatsgevonden”, benadrukt milieuschepen Guido Decorte (LB). “Ook de hoeveelheid restafval daalt jaar na jaar. Op die weg willen verder en daarom stellen we een team mooimakers voor. Die vier jobstudenten zullen mensen aanspreken, halen een albatros boven met een spel op kindermaat en organiseren een twintigtal zwerfvuilacties op het strand. We investeren liever in dat project 10.000 euro dan in de aankoop van extra vuilbakken op het strand want dat is dweilen met de kraan open. Een dagje strand kan zonder afval. Dat is de boodschap die we onze bezoekers willen meegeven.”