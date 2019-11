Vier auto’s uitgebrand op parking van station, parket stuurt deskundige Bart Boterman

28 november 2019

17u10 6 Koksijde Op de parking van het station van Koksijde zijn donderdagnamiddag vier auto’s uitgebrand. Vier andere wagens raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend.

Getuigen zagen iets voor 16 uur hoe een brommobiel, type AIXAM, plots in lichterlaaie stond op de parking van Station Koksijde, eigenlijk nog grondgebied Veurne. De brandweer snelde ter plaatse. “Bij aankomst stonden al vier voertuigen in lichterlaaie. De brand was snel onder controle, maar de vier auto’s zijn uitgebrand. Vier andere voertuigen in de nabijheid liepen eveneens schade op”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweer van Veurne.

De eigenaar van de brommobiel was donderdagmorgen naar Brussel vertrokken en had zijn voertuig op de parking achtergelaten. Vanwege het tijdsverloop tussen het uitschakelen van de wagen en de brand, besloot het parket een deskundige aan te stellen om de oorzaak te achterhalen. De plaats is momenteel afgesloten met een perimeter. Ook de andere getroffen auto-eigenaars hebben allicht vandaag de trein genomen.