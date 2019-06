VIDEO. Zwaargewonde kraanman zit 2,5 uur lang gekneld in cabine van werfkraan Bart Boterman

20 juni 2019

21u00 2 Koksijde In de Bettystraat in Koksijde zat een kraanman donderdagavond twee en een half uur lang gekneld in de cabine van zijn kraan op rupsbanden. Tijdens afbraakwerken zakte de werfkraan rond 17.45 uur door het plafond van de kelderverdieping. Het slachtoffer, een 44-jarige man uit Oostduinkerke, kon pas na heel wat moeite worden bevrijd met behulp van een telescopische kraan. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht met de mughelikopter.

De werkdag zat er bijna op toen het ongeval gebeurde, in een doodlopende straat bij de duinen. Collega’s zagen het gebeuren en verwittigden meteen de hulpdiensten. Brandweer, politie, ziekenwagen en mughelikopter snelden ter plaatse, maar stelden bij aankomst vast dat ze het slachtoffer niet zomaar zouden kunnen bevrijden. “Het materiaal van de brandweer is bij sommige incidenten ontoereikend, zeker als je met een kraan van 25 ton te maken krijgt”, zegt kapitein Kris Dorné. De brandweer begon de cabine open te snijden met hydraulische ijzerscharen om tot bij het slachtoffer te raken. De artsen dienden de eerste zorgen toe en bleven de hele tijd op de kraanman inpraten.

Er werd intussen een telescopische kraan gevorderd vanuit Oostende, die onder politiebegeleiding naar Koksijde snelde. Eens aangekomen duurde het nog een hele poos alvorens het slachtoffer bevrijd kon worden. “De toestand van het slachtoffer was stabiel. Dat liet toe om zorgvuldig en met de nodige precisie te werk te gaan. De bevrijding heeft inderdaad tijd in beslag genomen, maar indien we overhaast handelden, zou het slachtoffer nog meer verwondingen hebben opgelopen”, getuigt kapitein Kris Dorné van de brandweer van Koksijde. Het gaat om de zaakvoerder van Loonwerken Marrannes uit Oostduinkerke. De man bleef tijdens de twee en een half uur bij bewustzijn maar zat ernstig gekneld met zijn arm.

De telescopische kraan tilde de arm van de werfkraan een stukje op om doorgang te krijgen tot de cabine. “De kraan helemaal uit het gat tillen was geen optie, want de kraan zat zelf gekneld in het keldergat. Bovendien zou dat extra verwondingen met zich mee brengen. We zijn erin geslaagd om de man veilig en zonder extra letsels uit zijn positie te bevrijden. Ik mag stellen dat de samenwerking tussen alle hulpdiensten erg professioneel en volgens het boekje verlopen is”, aldus Kris Dorné. Intussen ontfermde slachtofferhulp van de politie Westkust zich over de familie van het slachtoffer. De kraanman werd met de mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens de politie verkeert hij niet in levensgevaar, maar raakte hij wel zwaargewond. Het arbeidsauditoraat kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.