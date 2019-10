VIDEO. Opkuis na de storm nog volop bezig, zelfs met behulp van een drone. “Tegen vanavond alle straten opnieuw open” Bart Boterman

15 oktober 2019

14u00 0 Koksijde De opruimwerken van alle omgewaaide en afgekraakte bomen in Koksijde door de korte maar hevige storm van maandagavond gaat nog de hele dag verder. Ook de volgende dagen zullen kettingzagen hevig weerklinken. Brandweer en politie zetten eveneens een drone in om schade te inventariseren. “Tegen vanavond zullen alle afgesloten straten opnieuw opengesteld zijn”, zegt woordvoerster Ilse Chamon van de gemeente Koksijde.

Maandagavond kwamen tientallen oproepen tegelijkertijd binnen bij de hulpdiensten. Verschillende straten waren geblokkeerd door omgewaaide bomen. Auto’s en daken raakten beschadigd. Het epicentrum van de storm, die ook in Veurne en De Panne stevig huis hield, lag in de Jaak van Buggenhoutlaan en de Middenlaan in Koksijde. Daar vielen liefst een tiental bomen op de weg. Burgemeester Vanden Bussche besloot het rampenplan af te kondigen, liet de getroffen straten afsluiten en vorderde de groendienst op om de brandweer bij te staan.

Drone

“Er is eveneens een privéfirma ingeschakeld, omdat het materiaal van de groendienst niet altijd toereikend is. Er wordt met man en macht gewerkt om de afgesloten straten rond de Jaak van Buggenhoutlaan open te krijgen tegen vanavond”, vertelt Ilse Chamon, woordvoerster van de gemeente Koksijde. De politie heeft zelfs een drone ingeschakeld om de bossen te inspecteren. Heel wat bomen die nog recht staan bevatten immers kraken en scheuren en dreigen nog om te vallen. Een gevaarlijke situatie. “Het is de bedoeling om een overzicht te krijgen van de beschadigde bomen om die de volgende dagen en weken nog weg te nemen. We kunnen niet riskeren dat er plotseling een wandelaar onder een boom terecht komt”, klinkt het bij de politie op het terrein. Ook Agentschap Natuur & Bos coördineert mee.

Intussen zijn de omliggende wandel- en mountainbikepaden afgesloten. Dat zal wellicht nog weken zo blijven. Vandaag diende de politie al een tiental nieuwsgierigen uit de perimeter weg te sturen. Voorlopig is er nog geen info over de aanvraag voor een herkenning tot ramp door de gemeente Koksijde. Wie schade heeft, neemt best foto’s en contacteert snel zijn verzekeraar.