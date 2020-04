Veurns bedrijf Duco schenkt 7 laptops aan school voor bijzonder onderwijs De Rozenkrans Gudrun Steen

24 april 2020

15u15 0 Koksijde Het bedrijf Duco Ventilation & Sun Control steunt De Rozenkrans door 7 laptops te schenken. Een welgekomen gebaar in tijden waar thuisonderwijs de standaard is geworden. De nood aan extra toestellen blijft groot.

“We hebben momenteel 173 leerlingen in onze hoofdschool in Oostduinkerke en de vestiging De Nieuwe Poort in Nieuwpoort”, schetst technisch adviseur-coördinator Nathalie Gyselinck van De Rozenkrans. “25 tot 30 procent van die kinderen heeft thuis geen computer. Van de overheid kregen we eerder al 9 laptops en nu van Duco nog eens 7. Zo kunnen we een aantal leerlingen heel gelukkig maken. We hebben de toestellen net thuis gebracht in De Panne, Veurne, Koksijde, Oostende en Brugge. Extra laptops blijven welkom.”

Het was Hendrik Dejonghe van Duco die de toestellen aan Nathalie bezorgde. “Leerlingen en leerkrachten staan momenteel enkel in verbinding met elkaar via de computer. Daarom hebben medewerkers van onze IT-dienst de geschonken laptops op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik”, zegt Hendrik.