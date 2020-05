Verpleegkundige Nele Bekaert (37) van rusthuis Ter Linden hield in maart dagboek bij voor ons. Zo gaat het nu met haar

Koksijde

Verpleegkundige Nele Bekaert (37) is opgelucht. Niemand blijkt besmet met corona in woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne, waar ze werkt. Twee maanden geleden kon je op HLN.be lezen hoe ze samen met collega’s alles in het werk stelde om besmettingen te voorkomen. Haar harde werk wordt beloond. Maar hoe kijkt ze uit naar 18 mei, wanneer bewoners weer bezoek mogen ontvangen? Wij gingen nog eens langs.