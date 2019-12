Vernieuwde Spar Colruyt Group vanaf donderdag open. Geniet van de geur van kip, brood en sinaasappelsap GUS

09 december 2019

10u21 5 Koksijde De broers Sébastien en Baptiste Peene stellen hun vernieuwde Spar op het Guido Gezelleplein in Koksijde-Bad voor. Het accent ligt niet alleen op de versafdeling, ook de wijnrayon krijgt extra aandacht.

Drie jaar geleden namen Baptiste (27) en Sébastien (32) de Spar over van hun vader Daniël en zijn vennoot Patrick Vandeputte. Vandaag krijgt de winkel een nieuwe look. “We creëren een marktgevoel in onze versafdeling”, zegt Baptiste. “De geur van brood en gebak hangt de hele dag in de winkel want we bakken het vers brood ter plaatse af. Het assortiment huisbereide gerechten is uitgebreid. In de beenhouwerij plaatsten we een warmhoudkast voor de kippen aan het spit. Tot slot persen we ter plaatse vers sinaasappelsap.”

De wijnafdeling is dan weer het domein van Sébastien. “Ik runde vroeger een wijnwinkel in Oostende. Die interesse is er nog steeds. Daarom hebben we ons uitgebreide aanbod wijnen uitgestald in een nieuw meubel. Samen met een wijnadviseur help ik de klanten graag in hun zoektocht naar de perfecte wijn.” Tot slot werken de broers al langer samen met het Sociaal Huis. Drie keer per week schenken ze de voedseloverschotten aan de organisatie. Zo gaan ze voedselverspilling tegen.

De Spar Colruyt Group is dagelijks open. Woensdag van 18 tot 21 uur plannen de broers Peene een officiële opening waarop alle klanten en buurtbewoners zijn uitgenodigd. Vanaf donderdag kan iedereen komen shoppen in de vernieuwde winkel die tijdens het najaar telkens open is van 7.30 tot 19 uur.