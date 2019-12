Verlies nooit meer de weg in Koksijde dankzij nieuwe digitale kaart GUS

02 december 2019

14u58 0 Koksijde Je kent het wel. Je plant een tochtje door Koksijde maar vindt de bomen niet meer door het bos tussen het rijke aanbod recreatieve paden die door de kustgemeente kronkelen. Dat probleem is nu van de baan.

Surf naar www.koksijde.be/routekaart, tik een locatie of plaats in en vind meteen welke routes er in de buurt zijn. Dat gaat over wandelen, fietsen, mountainbiken en zelfs een tochtje met de golfkar. Klik je op de groene lijn dan krijg je de naam van de route met het parcours erbij. Verder zie je op de kaart ook de bezienswaardigheden, musea, het bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten en zelfs horeca. Er is gedacht aan de toegankelijkheid want je kan kiezen voor een route die buggy- of rolstoeltoegankelijk is. Praktisch zijn dan weer de aanduidingen van de openbare toiletten en de publieke wifilocaties. En wil je toch liever nog wat menselijke uitleg erbij wend je dan tot de toeristische diensten van de gemeente. Ook die vind je op de nieuwe digitale kaart. In totaal lopen er voor 290 kilometer routes door Koksijde. De kortste is 0,7 kilometer en de langste 28,5 kilometer.