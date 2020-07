Verdachte die bewakingsagent van Carrefour in ziekenhuis aanviel gearresteerd Bart Boterman

08 juli 2020

19u08 0 Koksijde De verdachte die de bewakingsagent (59) van de Carrefour in Koksijde dinsdagmorgen een duw gaf, waarop die op zijn achterhoofd viel en bewusteloos raakte, is geïdentificeerd en gearresteerd. Dat meldt het Veurnse parket. De man geeft de feiten toe. Het slachtoffer, een Blankenbergenaar die voor bewakingsfirma Securitas werkt, mocht het ziekenhuis al verlaten.

“Er is een verdachte geïdentificeerd en gearresteerd voor het incident in de Carrefour in Koksijde. De zestiger uit Koksijde werd ondertussen ook al verhoord. De man had inderdaad de winkel zonder kar betreden en werd daarop gewezen door een bewakingsagent”, zegt het Veurnse parket. In de Carrefour is het nemen van een winkelkar verplicht om social distancing te bewaren. “Tijdens die discussie belandde het slachtoffer op zijn achterhoofd nadat hij een duw kreeg. Zijn verwondingen bleken uiteindelijk minder ernstig dan eerst werd gedacht. De bewakingsagent mocht het ziekenhuis al verlaten en zal minder dan een week arbeidsongeschikt zijn”, aldus het parket. Verdachte R.L. mocht na verhoor beschikken. “Hij zal in snelrecht gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank van Veurne”, besluit het parket.