VDAB zoekt enkel nog een HR-deskundige voor Koksijds asielcentrum en dan zijn alle medewerkers gevonden GUS

17 februari 2020

15u58 0 Koksijde In het asielcentrum in Koksijde zijn 28 medewerkers aan de slag. De VDAB coördineerde de wervingscampagne. Er is nog één vacature open voor een HR-deskundige. Solliciteren kan tot 23 februari.

Het asielcentrum op de luchtmachtbasis in Koksijde is sinds 27 januari open. De mensen zijn ondertussen gesetteld en de kinderen gaan naar de plaatselijke scholen. Ook het personeel is gevonden. “Fedasil, die het asielcentrum coördineert, zocht dertig tot veertig medewerkers”, schetst Johanna Vanaudenaerde van de VDAB. “Meer dan honderd mensen stelden zich kandidaat. We zetten meerdere medewerkers in op het screenen van alle cv’s. We nodigden 70 kandidaten uit naar een infosessie in Oostende. Daarbovenop waren er ook nog acht interne kandidaten vanuit het hoofdbestuur van Fedasil en het opvangcentrum in Bredene dat gesloten is. Uiteindelijk kunnen nu 28 mensen aan de slag. We hopen dat we de laatste functie ook snel ingevuld krijgen.”