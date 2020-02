Vandalisme en brandstichting in leegstaande Home Mathilde Schroyens Bart Boterman

13 februari 2020

10u41 0 Koksijde Woensdagnamiddag is brand gesticht in het leegstaande Home Mathilde Schroyens in de Berglaan in Koksijde. Er was een oud wespennest in brand gestoken en dat zorgde voor rookontwikkeling. De brandweer had het zaakje meteen onder controle.

Het brandje werd ontdekt toen de politie rond 16.30 uur werd opgeroepen voor vandalisme aan het gebouw. Enkele jongeren waren ramen aan het ingooien. Ter plaatse is niemand meer aangetroffen, laat de politie Westkust weten. Wel was er rookontwikkeling in het gebouw, dus werd de brandweer erbij geroepen. Met de ontdekking van het brandende wespennest tot gevolg. Verder is er minieme schade.

Home Mathilde Schroyens dateert uit 1962 en was eigendom van de stad Antwerpen. Duizenden Antwerpse jongeren hebben er gelogeerd tijdens zeeklassen. Het gebouw staat echter al jaren leeg en is in verval. Het wordt afgebroken voor een nieuwbouwproject.