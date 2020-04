Vandalisme aan auto in Lejeunelaan Bart Boterman

24 april 2020

16u02 0 Koksijde Een auto-eigenaar deed aangifte bij de politie Westkust na feiten van vandalisme in Koksijde.

Op 22 april werd een lange kras getrokken in de carrosserie van zijn wagen, langs de volledige flank. De wagen stond geparkeerd in de Lejeunelaan, in een rij met nog voertuigen. De dader is onbekend.