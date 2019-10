Vandalen laten spoor van vernieling achter tussen Koksijde en Nieuwpoort Bart Boterman

28 oktober 2019

13u05 0 Koksijde Enkele vandalen hebben afgelopen nacht een lang spoor van vernieling aangebracht in Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort. De vernielingen begonnen ter hoogte van Ster Der Zee in Koksijde en liepen vervolgens via de Albert I-Laan doorheen Oostduinkerke tot de Kaai in Nieuwpoort.

Bloempotten werden in het rond gegooid, PMD-zakken uitgestrooid en verkeerspalen uitgetrokken. De vandalen beschadigden volgens de politie Westkust ook minstens een tiental auto’s door spiegels stuk te stampen of ruitenwissers los te rukken. De politie is een onderzoek gestart, onder meer op basis van camerabeelden. De schade in de straten is inmiddels opgeruimd door de gemeentelijke diensten. Als de daders gevat worden, zal het allicht om een dure nacht gaan.