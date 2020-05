Vanaf 11 mei is mondmasker verplicht bij bezoek aan politiekantoren in de Westkust Bart Boterman

07 mei 2020

15u15 0 Koksijde Vanaf 11 mei wordt het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief verplicht bij een bezoek aan de commissariaten van de politie Westkust in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne. Dat laat de politie weten.

“Is het niet nodig om bij ons langs te komen, verplaats u dan niet, zeker niet als u zich ziek voelt. Het gaat om uw en onze gezondheid”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust. Langsgaan voor een aangifte in de commissariaten is overigens enkel mogelijk op afspraak. “Wij voorzien de nodige tijd tussen elke afspraak zodat u zo min mogelijk in contact komt met andere personen. Volg ook zeker de hygiënische voorschriften ter plaatse", aldus Deburchgraeve.

Onze onthaaldienst in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zijn geopend tussen 8 uur en 12 uur en tussen 14 uur en 18 uur. De commissariaten zijn telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak op de nummers 058/42.97.40 (De Panne), 058.53.30.00 (Koksijde) en 058/23.42.46 (Nieuwpoort). Voor dringende gevallen belt u zoals altijd naar de 112.