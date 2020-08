Vanaf 1 september is het mondmasker enkel op drukke plaatsen verplicht aan de Westkust Gudrun Steen

18 augustus 2020

15u01 19 Koksijde Vanaf 1 september om 8 uur zal het dragen van een mondmasker niet meer verplicht zijn op het volledige grondgebied van de politiezone Westkust. Dat kwamen de burgemeesters van Koksijde, Nieuwpoort en De Panne overeen.

De stelregel blijft: draag een mondmasker als de afstand van anderhalve meter niet gerespecteerd kan worden. Op de Zeedijk, in de winkelstraten, in de horecazaken (tot je zit) en op het openbare vervoer blijft het dragen van het mondmasker wel verplicht in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne. Dat is opgelegd door de federale overheid en de provincie. “Op 1 september start het schooljaar en sluiten we de zomervakantie af. Het wordt dan wat kalmer aan de Westkust waardoor het geen zin meer heeft om het mondmasker overal verplicht te laten dragen”, reageert Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). Zijn collega-burgemeesters Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort en Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne treden hem bij.