Van de boer naar het bord op WECANDANCE GUS

14 juni 2019

09u36 0 Koksijde 'Farm to table', van de boerderij tot de tafel: dat is de naam van het nieuwe concept dat het festival WECANDANCE lanceert op het strand van Zeebrugge. "Drie Belgische topchefs creëren gerechten met producten van lokale West-Vlaamse landbouwers", legt organisator Bart Roman uit.

WECANDANCE in Zeebrugge duurt voor het eerst drie dagen en begint al op vrijdagavond 9 augustus. "Voor de zevende editie leggen we het accent op de lokale producten", geeft Bart Roman mee. "Al van bij het begin kon je op ons festival geen hamburgers of frieten eten. Op de drankkaart staan tot 120 soorten cocktails. Dit jaar lanceren we de nieuwe Farm to Table-tent met een open keuken en keuze uit drie gerechten, klaargemaakt met lokale producten. We werken daarvoor samen met Gault&Millau-groentechef 2019 Nicolas Decloedt van het Brusselse Humus x Hortense, North Sea Chef Willem Hiele en Sean Uytterhaegen van Carcasse/Dierendonck, beiden uit Koksijde. De beweging Boerentrots ondersteunt het initiatief."

Willem Hiele ziet het helemaal zitten. "Ook een muziekliefhebber heeft recht op een culinair hoogstandje. Op het terrein zullen we een plek creëren waar je volop kan genieten van al het lekkers dat de boeren hebben geoogst." En wat maken de drie chefs nu klaar? Zonder alles te verklappen zal Nicolas een pizza serveren met Belgische buffelmozzarella en ananastomaat, Willem Hiele Belgische quinoa, schelvis en duinkruiden en Sean shortribs van West-Vlaams rood rund. Info: www.wecandance.be. (GUS)