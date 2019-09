Valt brandweerzone Westhoek uiteen en vormen kustgemeenten eigen hulpverleningszone (met Middelkerke)? Bart Boterman

25 september 2019

19u23 1 Koksijde Valt de brandweerzone Westhoek uiteen? De kans is groot. De 18 gemeenten van de hulpverleningszone raken het niet eens over de begroting en vooral kustgemeenten Koksijde, Nieuwpoort en De Panne liggen dwars. Samen met Middelkerke, die nu nog tot Zone 1 behoort, zouden de kustgemeenten een aparte hulpverleningszone willen starten.

Zo klinkt alvast het gerucht. Maar niemand van de vier burgemeesters wil het al officieel gezegd. Donderdagavond is het namelijk zoneraad met alle burgemeesters, over de begroting van de brandweerzone. En de discussies dreigen hevig op te laaien. “Het wordt bijna een onmogelijk opdracht om tot een akkoord te komen”, weet zonevoorzitter en Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld). “Dat is ook logisch. Gemeenten als pakweg Wervik en Mesen hebben compleet andere noden dan de kustgemeenten. Maandag geven we een persconferentie in Nieuwpoort. Voorlopig kan ik niet veel meer zeggen", aldus Vanden Bussche.

Melkkoe

Ook Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) zal op de persconferentie aanwezig zijn. Begin juli dreigde Dedecker al uit Zone 1 te stappen, de hulpverleningszone met onder meer Brugge, Oostende en Knokke. “De brandweerkosten voor Middelkerke sinds de zonevorming in 2015 zijn nagenoeg verdubbeld, wetende dat wij een vrijwilligerskorps hebben. Tachtig procent van de uitgaven zijn personeelskosten, hoofdzakelijk voor de beroepsbrandweer van Brugge, Oostende en Knokke. Wij willen niet langer de melkkoe zijn", zegt Jean-Marie Dedecker. “Welke concrete plannen op til zijn, wil ik voorlopig niet op ingaan. Ze zitten nog in premature fase. Maar ik kan bevestigen dat we maandag iets aan te kondigen hebben”, besluit Dedecker.

Brandweerzone Westhoek bestaat voorlopig nog uit Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.