Valse betalingsmails van De Watergroep in omloop: “Ga hier niet op in”, waarschuwt politie Bart Boterman

30 maart 2020

11u01 0 Koksijde De politiezones Westkust en Kouter waarschuwen voor oplichtingsmails in naam van De Watergroep met als onderwerp ‘eind jaarafrekening’. Deze phishingmails werden zondagnacht rond 3 uur uitgestuurd en verschillende argwanende burgers verwittigden al de politie.

De oplichtingsmails lijken op het eerste zicht echt, maar er hangt een Duits rekeningnummer vast. “De Watergroep heeft intussen bevestigd dat het om valse mails gaat. Ga hier dus niet op in”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort). “Burgers hoeven ons niet meer te verwittigen indien ze zo’n mail kregen. Onze diensten zijn op de hoogte. Enkel indien mensen het geld daadwerkelijk al hebben overgeschreven, moeten ze ons nog verwittigen”, aldus Deburchgraeve. Ook de politie Kouter (Gistel, Oudenburg, Torhout, Jabbeke, Ichtegem) waarschuwde inmiddels voor mails van De Watergroep. Voorts zouden sinds kort ook dergelijke phishingmails in naam van Telenet in omloop zijn. Ga ook daar niet op in!