Vakantiegangers opgelicht met vals vakantieverblijf in Koksijde Bart Boterman

01 juni 2019

12u24 2 Koksijde Een groep vakantiegangers uit Walhain in Waals-Brabant is opgelicht nadat ze een vakantiewoning boekten in Koksijde. Dat meldt de politie Westkust.

De slachtoffers hadden een zoekertje gezien op de Franstalige website van 2dehands.be en gingen erop in. Ze zouden tijdens het Hemelvaartweekend voor drie dagen verblijven in een woning op het Zouavenplein in Koksijde. Bij aankomst bleek het huis wel te bestaan, maar de persoon achter het zoekertje was niet de eigenaar. De oplichter rijfde het geld per overschrijving binnen en verwijderde vervolgens het zoekertje en alle gegevens. De gedupeerden deden aangifte bij de politie en moeten een andere verblijfsplaats zoeken. De politie Westkust is een onderzoek gestart.