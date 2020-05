Vader rijdt eigen kind (2) dood bij dodehoekongeval in Sunparks Oostduinkerke Siebe De Voogt

30 mei 2020

18u14 145 Koksijde Een tweejarig kind is deze namiddag gestorven na een aanrijding met een SUV in vakantiepark Sunparks in Oostduinkerke. Dat meldt het parket. De vader van het kind zat achter het stuur.



De vader van het kind voerde rond 15 uur een manoeuvre uit met zijn wagen en reed daarbij het slachtoffer aan, meldt het parket. Het kind bevond zich op dat moment in een dode hoek van het voertuig. De hulpdiensten dienden ter plaatste de eerste zorgen toe en voerden de peuter nog naar het ziekenhuis, maar daar is het overleden.

Er is geen verkeersdeskundige aangesteld omdat het duidelijk om een dodehoekongeval ging. Het vakantiepark is nog gesloten voor bezoekers, maar is wel toegankelijk voor tweedeverblijvers. Het gezin had er een bungalow.