Vader rijdt eigen kind (2) dood bij dodehoekongeval in Sunparks: “Het waren verschrikkelijke taferelen” Siebe De Voogt

30 mei 2020

18u14 330 Koksijde Een vader heeft zaterdagnamiddag zijn tweejarig dochtertje dodelijk aangereden in vakantiepark Sunparks in Oostduinkerke. De man reed traag achteruit in een weggetje tussen de bungalows net op het moment dat de peuter zich in de dode hoek van zijn SUV bevond. “Het waren verschrikkelijke taferelen”, vertelt een overbuur.



Het drama vond rond 15 uur plaats. Het gezin uit Lochristi bracht het weekend door in het tweede verblijf van een van hun ouders. Het vakantiepark Sunparks is momenteel gesloten voor bezoekers, maar wel toegankelijk voor tweedeverblijvers. De SUV van het gezin stond geparkeerd aan het toegangspoortje van hun bungalow, vlakbij een T-kruispuntje. De weggetjes zijn er erg smal en twee auto’s kunnen er onmogelijk op hetzelfde moment passeren. Volgens een overbuurvrouw wilde de vader zijn SUV verplaatsen, toen er een andere wagen kwam aangereden. Hij reed traag achteruit, maar merkte daarbij z'n dochtertje niet op. Het meisje van 2,5 bevond zich volgens het parket in de dode hoek van het voertuig. Haar papa kon haar dan ook onmogelijk zien.

De peuter werd aangereden en liep zware verwondingen op aan haar hoofdje. Ze werd door de hulpdiensten nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar kort nadien. Het parket stelde geen verkeersdeskundige aan, omdat het om een duidelijk dodehoekongeval ging. Heel wat tweedeverblijvers bleven na de aanrijding aangeslagen achter in het vakantiepark. “Ik hoop echt dat die ouders de nodige steun en professionele hulp krijgen”, vertelt een overbuurvrouw van het gezin. “Het waren verschrikkelijke taferelen. Die ouders waren volledig van de kaart. We hebben hun ander dochtertje hier nog opgevangen. Dit is voor iedereen bijzonder triest. Die mensen waren altijd vriendelijk. Dit verdient niemand...”