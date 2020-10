Vacatures met vlees aan: topslager Dierendonck houdt in heel Vlaanderen jobdag, ook voor nieuwe winkel in Antwerpen Gudrun Steen

08 oktober 2020

15u42 6 Koksijde De tijd dat de beenhouwer met bebloede schort alleen in een atelier stond te werken, ligt achter ons. Dat bewijst Hendrik Dierendonck (46) uit Koksijde met een opvallende marketingcampagne. De gereputeerde slager zoekt een vijftiental nieuwe medewerkers, onder meer voor een nieuwe zaak in Antwerpen. Maandag 12 oktober organiseert Dierendonck over heel Vlaanderen een jobnamiddag.

Passie en ambacht: het zijn kernbegrippen waarop Hendrik Dierendonck al jaren steunt. Hij heeft slagerijen in Koksijde, Nieuwpoort, Kortrijk, Brussel en binnenkort ook in Antwerpen. Daarnaast runt hij in Sint-Idesbald restaurant Carcasse én heeft hij een atelier in Veurne.

Voor al die vestigingen samen zoekt Hendrik een vijftiental mensen. En die speurtocht organiseert hij maandagnamiddag in de Albert I-laan in Veurne, de Doorniksewijk in Kortrijk, Sint-Katelijnestraat in Brussel en de Vlaamse Kaai in Antwerpen. “We hebben nood aan slagers, winkelmedewerkers en mensen met een hart voor de horeca. We mikken op personen met een passie voor vlees en voeding”, zegt Hendrik. “Door nationaal onze jobdag te organiseren, willen we onze boodschap delen met jonge mensen die openstaan voor onze visie.”

Antwerpse horecazaken

In maart volgend jaar opent de nieuwste winkel van Dierendonck langs de Vlaamse Kaai 52 in Antwerpen. “Het zal een kleine zaak worden met alleen maar vlees in de toonbank. Geen salades dus, maar pure producten in een sober interieur”, blikt Hendrik vooruit. “Er was al langer vraag vanuit Antwerpen. We leveren daar ook aan verscheidene horecazaken. In die vestiging kunnen vijf mensen aan de slag. Die zoeken we nu al, zodat we hen tijdig alle finesses kunnen bijbrengen.”

Om de vacatures ingevuld te krijgen, organiseert de slager niet alleen een jobnamiddag, hij ontpopt zich ook als model. “Met onze marketingcampagne flitsen we terug naar de familiefoto’s uit mijn jonge jaren. Het zijn geen typische ‘slagerfoto’s’ dus, maar ze tonen wel waarvoor we staan. Uiteraard is het met een ludieke ondertoon. Met zo’n kapsel en zo’n kledij lopen we op een doordeweekse dag niet rond”, lacht Hendrik.

Wie de jobnamiddag van 12 oktober wil bezoeken, geeft Hendrik Dierendonck best een seintje via www.dierendonck.hro.be.