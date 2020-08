Uitzonderlijke oranje kreeft door zijn kleur van de kookpot gered in De Normandie

Gudrun Steen

04 augustus 2020

15u12 3 Koksijde De komende dagen zullen velen onder ons eruit zien als een kreeft door de brandende zon. Maar in het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke zwemt er sinds vandaag letterlijk een oranje kreeft rond, en dat is heel bijzonder. Ze is gered van de kookpot in bootrestaurant De Normandie in Koksijde.

Timo Weiss van De Normandie had zoals zo vaak een kist Canadese kreeften besteld. In het kistje met 25 kreeften viel er één op. “Tussen al die blauw-bruine exemplaren blonk er één oranje uit. Normaal gezien krijgt een kreeft die kleur pas, nadat die gekookt is. Ik wist meteen dat ik een uitzonderlijk dier in mijn hand had en kreeg het niet over mijn hart om die te serveren in onze zaak”, vertelt Timo. In de plaats trok hij met zijn kok Svilen Ivanov naar het Navigo Visserijmuseum.

Eén kans op tien miljoen

Daar trokken ze grote ogen, want slechts één op de tien miljoen kreeften is oranje voor ze gekookt worden. “We wilden het dier aanvankelijk in quarantaine stoppen maar dat werkte niet”, zegt Jadrana Demoen van het museum.

“In de vrije natuur is zo’n albinokreeft, die dus geen pigmenten heeft, een vogel voor de kat door zijn opvallende kleur. Hij is het gewoon om zich te verstoppen en in onze afzonderingsruimte lukte dat niet. Daarom hebben we hem vandaag in onze aquarium De Kelle gestopt waar hij zich meteen heeft verscholen. Het zal voor onze bezoekers dus even zoeken worden om hem te zien.”

Blauw exemplaar

Timo Weiss is opgelucht dat het bijzondere dier in het Visserijmuseum verder kan leven. Als dank en uit erkentelijkheid heet de kreeft De Normandie, verwijzend naar de zaak van Timo. “Ik ben al 35 jaar kok en zoiets maakte ik nog nooit mee. Het dier leefde in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan vooraleer hij hier aankwam. Hij kan nu zijn leven slijten in het museum, waar ook nog een blauwe kreeft aanwezig is.”