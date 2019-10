Uitzonderlijk: lederschildpad van één meter gespot voor de kust van Oostduinkerke GUS

01 oktober 2019

13u29 9 Koksijde Natuurpunt maakt vandaag bekend dat er op 13 september in de Noordzee een lederschildpad werd gezien voor de kust van Oostduinkerke. Het is nog maar de vijfde keer dat die soort in Belgische wateren wordt gezien en de tweede levende in volle zee. “Dit is een uitzonderlijke waarneming”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “Het is evenwel nog veel te vroeg om te wijzen naar de klimaatopwarming als oorzaak. Het kan ook gewoon dat de schildpad verdwaald is.”

De lederschildpad die in Oostduinkerke is gezien, is één meter groot. Dat is nog niet volwassen, want die dieren kunnen zeker dubbel zo groot worden. Het is ook de grootste en zwaarste schildpadsoort ter wereld met een gewicht van 500 tot 900 kilo.

Rudy Vanacker, die de schildpad zag, heeft gemeld dat hij geen verwondingen zag op het dier en dat het goed rondzwom. Hij maakte beelden van het dier. De lederschildpad bevond zich nochtans in bijzonder gevaarlijk water. De Noordzee tussen België en het Verenigde Koninkrijk is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De kans dat het dier intussen gewond is geraakt, is dus zeker niet onbestaande.

Tropische en subtropische oceanen

Een lederschildpad leeft normaal in tropische en subtropische oceanen. In augustus en september zien we ze wel vaak langs de zuidkust van Bretagne, Engeland en langs de kusten van Ierland. Vanuit de tropen trekken ze naar het noorden om kwallen te eten. Daarna trekken ze terug naar het zuiden. Hun legstranden bevinden zich rond de Guyana’s en de Caribische zee.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een lederschildpad naar ons deel van de Noordzee afdwaalt. “Op 31 augustus kregen we melding van een exemplaar van twee meter vanuit Oostende, maar daarover hebben we geen extra details”, zegt Dominique. “Op 27 september 2018 zwom zo’n dier voor de kust van Nieuwpoort en kon het gefilmd worden. Op 19 december 2000 tot slot hebben we een stervend exemplaar opgemerkt in de branding van het strand van Mariakerke. Daarvoor hebben wel nog dode lederschildpadden aangetroffen in Middelkerke en De Haan.”